Лукашенко сразу после парада в Москве улетел в Минск?
Александр Лукашенко уехал из Москвы сразу после парада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Беларуси в России, где подтвердили эту информацию.
Правда, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг российским «Ведомостям» эту информацию.
Президент Беларуси прилетел на парад с сыновьями. Вместе с Николаем Лукашенко он сидел в первом ряду. Неподалеку сидел Владимир Путин. Между президентами были ветераны. При этом журналисты, освещавшие парад, заметили, что Лукашенко до парада держался немного поодаль от Путина. А во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата держался рядом с президентом Казахстана.
СМИ обратили внимание и на другой момент: Путин не подал руку Николаю Лукашенко. Президент России прошел мимо него - Николай только кивнул ему в след.
При этом президента Беларуси горячо приветствовали трибуны. Им в ответ он сказал: «В столицу родины приехали!»
О встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина официально не сообщается.
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