2020-06-24T17:51:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко сразу после парада в Москве улетел в Минск?

Пресс-секретарь Путина эту инфомрацию опроверг
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: president.gov.byФото: president.gov.by
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Александр Лукашенко уехал из Москвы сразу после парада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Беларуси в России, где подтвердили эту информацию.

Правда, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг российским «Ведомостям» эту информацию.

Президент Беларуси прилетел на парад с сыновьями. Вместе с Николаем Лукашенко он сидел в первом ряду. Неподалеку сидел Владимир Путин. Между президентами были ветераны. При этом журналисты, освещавшие парад, заметили, что Лукашенко до парада держался немного поодаль от Путина. А во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата держался рядом с президентом Казахстана.

СМИ обратили внимание и на другой момент: Путин не подал руку Николаю Лукашенко. Президент России прошел мимо него - Николай только кивнул ему в след.

При этом президента Беларуси горячо приветствовали трибуны. Им в ответ он сказал: «В столицу родины приехали!»

О встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина официально не сообщается.

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