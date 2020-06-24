Минздрав официально: «Еще часть больниц Минщины и Гомельщины возвращаются к своему профилю». А про Брест - ни слова

К концу июня еще некоторые из медучреждений страны вернутся от коронавируса к своей прежней работе. В ведомстве подробно сообщили о том, какие это больницы

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О том, что определенная часть больниц в Минске, а также Минской и Гомельской областях до конца недели, то есть до 28 июня, вернутся к своему обычному режиму, пресс-служба Минздрава сообщила на официальном сайте ведомства.

- На этой неделе уже прекращен прием пациентов с коронавирусом в 1-ой горбольнице Минска. С 24 июня в медучреждении началась поэтапная дезобработка, которую осуществляют специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Пока в части зданий и корпусов будет проводиться санобработку, врачи, медсестры, фельдшеры и лаборанты, другие медработники получат небольшой отдых, - сообщили в пресс-службе.

Ранее в белорусской столице с «коронавирусного профиля» сняли Минский онкодиспансер, Больницу скорой помощи и Городскую гинекологическую больницу.

Что касается Минской области, то и здесь уже с понедельника, 15 июня, в Минской детской облбольнице к своей работе вернулись оториноларингологическое отделение для детей и взрослых, а еще через неделю - с понедельника, 22 июня, и стоматологические отделения для детей и взрослых.

- На 1 июля запланирована поэтапная дезинфекция и к обычной работе вернутся врачи детского отделения хирургии, также и урологического профиля, педиатрическое отделение, - уточнили в Минздраве. – Еще с начала июля к обычному режиму возвратятся детские неврологическое и офтальмологическое отделения, отделение микрохирургии глаза для взрослых.

Улучшение эпидситуации замечено и в Столбцах. Здесь уже обработали часть помещений центральной райбольницы, которые раньше были Инфекционным госпиталем. На рабочие места вернулись доктора-терапевты, реаниматологи и медики дневного стационара в поликлинике. Такая же ситуация в Клецке и Копыле - часть отделений инфекционных больниц дезинфицируют и возвращают к работе.

- Что касается Гомельщины, то и здесь мы регистрируем поэтапное снижение заболеваемости. Так областной клинический кожвендиспансер, ранее перепрофилированный в инфекционный госпиталь, уже завершает дезинфекцию и с 25 июня возобновляет госпитализацию плановых пациентов, - прокомментировали в пресс-службе.

Полностью провели дезобработку и вернулись к профильной работе несколько ЦРБ на Витебщине: в Верхнедвинском, Городокском и Ушачском районах. Еще раньше этих медучреждений к своей работе вернулись онкодиспансер в Витебске, клиническая облбольница, клинический спеццентр Витебска, а также клинический центр дерматовенерологии и косметологии в Витебске и ЦРБ в Докшицах. Возобновил работу и Витебский детский реабилитационный оздоровительный облцентр «Ветразь».

- Еще с 22 июня к работе вернулся областной госпиталь инвалидов ВОВ «Юрцево», который с весны 2020 года сначала предназначался для проживания контактов первого уровня из Оршанского района, а позже - для лечения пациентов с пневмониями. В госпитале и сейчас проходят реабилитацию пациенты после пневмонии, ассоциированной с COVID-19, но постепенно на реабилитацию возвращаются пациенты ортопедотравматологического, неврологического и онкологического профилей, - разъяснили в Минздраве.

Однако пока не сообщается о том, что к привычной работе возвращаются медучреждения Брестчины - региона, где в начале июня сообщалось о пике заболеваемости. Отдельно информацию по областям Минздрав ежедневно не сообщает. Но по данным на 17 июня 376 пациентов с коронавирусом получали лечение в Брестской областной клинической больнице, сообщал «Вечерний Брест».

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