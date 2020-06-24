«Вода очень воняет. Помыла руки, сполоснула из бутли - все равно воняют химией»: в Минске ЧП с водопроводной водой - в Минздраве сообщили, что взяты пробы

В "Минскводоканале", говорят, что вода уже не так сильно пахнет, но минчане недовольны - все еще воняет. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как решается проблема с водой в нескольких микрорайонах столицы?

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в среду, 24 июня, минчане во Фрунзенском и Московском микрорайонах Минска фактически остались без воды. Вода из кранов не была ржавой - но запах ее был ужасен: кому-то пахло йодом и химикатами, а кому-то даже болотной тиной.

В течение рабочего дня у городских властей нашлись решения: воду подвезли в цистернах, начали промывать систему. При этом горожане в проблемных районах скупили 6-литровики с водой в ближайших продмагах, выстроились в очереди к подвозной воде.

К цистернам с питьевой водой выстроились очереди.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

- Вода все еще очень воняет. Помыла руки, сполоснула из бутли - все равно воняют химией, - рассказала «Комсомолке» читательница Татьяна.

Свой комментарий о развитии событий в Telegram-канале дала пресс-служба Минздрава.

- Санэпидемиологическая служба Минска провела отбор проб воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов. По их результатам уже выработаны некоторые рекомендаций, поставленные на контроль городских служб, - пояснили в ведомстве.

Минчане скупают питьевую воду в большой таре в близлежащих магазинах.Фото: Ольга ШЕСТАКОВА

Уточняется, что на 19.00 часов «Минскводоканал» все еще проводил промывку магистральных водопроводов. А для нужды горожан 24 автоцистерны организовали подвоз воды. Также продлили работу трех питьевых фонтанов, которые снабжаются водой из подземных водоисточников.

- С очистной станции в сеть уже поступает вода без посторонних запахов. Но для того, чтобы вода с запахом была вытеснена из сети должно пройти какое-то время. К слову, жители районов, которые первыми столкнулись с проблемой, уже замечают, что вода пахнет не так резко, как с утра. Работа над устранением проблемы и ее мониторинг продолжаются, - привел Telegram «Минск. ОФициально» комментарий директора «Минскводоканала» Олега Аврутина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МЧС о ситуации с водой в Минске: не используйте, если вид, цвет или запах воды отличаются от привычных!

По данным «Минскводопровода», сильный запах связан с жаркой погодой (подробности).

Минздрав не подтвердил информацию о том, что в больницы Минска массово поступают пациенты с отравлениями аммиаком.

Такие слухи стали распространяться в связи с ЧП в столичном водопроводе (подробности).