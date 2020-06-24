Видеофакт. В Минске на глазах гаишников женщина упала в обморок, и они с мигалками догнали проезжавшую мимо скорую

У медиков не было срочного вызова и они оказали помощь женщине. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео МВД.

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В Telegram-канале МВД сообщили о необычном инциденте, который произошел в белорусской столице вечером в понедельник, 22 июня.

Патрулируя улицы столицы, на перекрестке проспекта Независимости с улицей Я. Купалы сотрудники ГАИ обратили внимание на несчастный случай на тротуаре - на земле лежала женщина.

- В ту же секунду инспектор заметил машину скорой помощи, которая проезжала мимо, им навстречу. Правоохранители оперативно развернулись на проспекте, догнали машину «скорой» и попросили водителя остановиться справа. Выяснилось, что у врачей нет срочного вызова, и медиков попросили оказать помощь пострадавшей горожанке, - пояснили в пресс-службе.

Упавшая в обморок женщина вскоре пришла в сознание, ее провели в карету скорой, где ей оказали первую помощь. Инцидент завершился благополучно.

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