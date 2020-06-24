Полный список подвоза воды в Минске. Посмотрите, где можно бесплатно взять воду для своих нужд

В "Минскводоканале" предупредили о работах до 26 июня. Фото: Эвика ОТТО

Тем временем в «Минсводоканале» предупредили, что нормальной воды не будет около двух суток

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«Комсомолка» уже сообщала о том, что с утра среды, 24 июня, из кранов минчан полилась вода с неприятным «химозным» запахом.

Городские службы стараются оперативно решать проблему, организовали подвоз воды в цистернах. А на подъездах некоторых домов появилось объявление о «регламентных работах» из-за которых ухудшение качества воды предполагается вплоть до 09.00 утра пятницы, 26 июня.

Как за это время не разорится на покупных бутлях с водой? Выход один - идти к цистернам. Полный список адресов с подвозом питьевой воды во Фрунзенском и Московском микрорайонах столицы опубликовала в Telegram-канале «Минск.Официально» пресс-служба Мингорисполкома.

Так сообщается о 25-ти точках стоянок автоцистерн с водой (Прим.: в том числе с привлеченной техникой):

1. на перекрестке улиц Сухаревская и Лобанка;

2. на перекрестке улиц Рафиефа и Любимова;

3. на перекрестке улиц Рафиева и Есенина;

4. на перекрестке улиц Казимировская и Неманская;

5. на перекрестке улиц Шаранговича - Янковского;

6. на перекрестке улиц Сухаревская Скрипникова;

7. на перекрестке улицы Одинцова с переулком Одинцова;

8. на перекрестке улиц Одинцова - Скрипникова;

9. на перекрестке улиц Казимировская - Кунцевщина;

10. на перекрестке улиц Матусевича - Аладовых;

11. на перекрестке улиц Шаранговича - Лобанка;

12. на улице Якубовского у 19 дома;

13. на улице Бурдейного у 25 дома;

14. на улице Притыцкого у 136 дома;

15. на улице Лещинского у 7 дома;

16. на улице Рафиева у 109 дома;

17. на улице Рафиева у 85 дома;

18. на улице Есенина у 131 дома;

19. на улице Любимова у 39 дома;

20. на улице Любимова у 20 дома;

21. на проспекте газеты «Звезда» у 17 дома;

22. на улице Шаранговича у 74 дома;

23. на улице Шаранговича у 66 дома;

24. на улице Чайлытко у 11 дома;

25. на улице Скрипникова у 24 дома.

Очередь к питьевому фонтанчику за водой.Фото: Эвика ОТТО

Кроме подвоза воды в цистернах городские власти продлили режим работы трех питьевых фонтанов, снабжающихся водой из подземных источников.

Позже в Мингорисполкоме назвали еще несколько адресов с водой. Около 18.45 часов бочка приехала на перекресток Шаранговича - Янковского возле магазина Алми. Затем еще одна питьевая бочка около 19.30 часов прибыла на перекресток улиц Сухаревская - Скрипникова. Приехала вода на перекресток Шаранговича - Янковского рядом с магазином «Алми», на Рафиева - Есенина, еще одна цистерна на проспект газеты «Звезда» к 37 дому и к 85 дому на улице Рафиева. Около 20.30 часов бочку поставили и на улице Якубовского у 53 дома. Цистерны с водой подвозили по все новым адресам и после 21.00 вечера.

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