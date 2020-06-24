Полный список подвоза воды в Минске. Посмотрите, где можно бесплатно взять воду для своих нужд
«Комсомолка» уже сообщала о том, что с утра среды, 24 июня, из кранов минчан полилась вода с неприятным «химозным» запахом.
Городские службы стараются оперативно решать проблему, организовали подвоз воды в цистернах. А на подъездах некоторых домов появилось объявление о «регламентных работах» из-за которых ухудшение качества воды предполагается вплоть до 09.00 утра пятницы, 26 июня.
Как за это время не разорится на покупных бутлях с водой? Выход один - идти к цистернам. Полный список адресов с подвозом питьевой воды во Фрунзенском и Московском микрорайонах столицы опубликовала в Telegram-канале «Минск.Официально» пресс-служба Мингорисполкома.
Так сообщается о 25-ти точках стоянок автоцистерн с водой (Прим.: в том числе с привлеченной техникой):
1. на перекрестке улиц Сухаревская и Лобанка;
2. на перекрестке улиц Рафиефа и Любимова;
3. на перекрестке улиц Рафиева и Есенина;
4. на перекрестке улиц Казимировская и Неманская;
5. на перекрестке улиц Шаранговича - Янковского;
6. на перекрестке улиц Сухаревская Скрипникова;
7. на перекрестке улицы Одинцова с переулком Одинцова;
8. на перекрестке улиц Одинцова - Скрипникова;
9. на перекрестке улиц Казимировская - Кунцевщина;
10. на перекрестке улиц Матусевича - Аладовых;
11. на перекрестке улиц Шаранговича - Лобанка;
12. на улице Якубовского у 19 дома;
13. на улице Бурдейного у 25 дома;
14. на улице Притыцкого у 136 дома;
15. на улице Лещинского у 7 дома;
16. на улице Рафиева у 109 дома;
17. на улице Рафиева у 85 дома;
18. на улице Есенина у 131 дома;
19. на улице Любимова у 39 дома;
20. на улице Любимова у 20 дома;
21. на проспекте газеты «Звезда» у 17 дома;
22. на улице Шаранговича у 74 дома;
23. на улице Шаранговича у 66 дома;
24. на улице Чайлытко у 11 дома;
25. на улице Скрипникова у 24 дома.
Очередь к питьевому фонтанчику за водой.Фото: Эвика ОТТО
Кроме подвоза воды в цистернах городские власти продлили режим работы трех питьевых фонтанов, снабжающихся водой из подземных источников.
Позже в Мингорисполкоме назвали еще несколько адресов с водой. Около 18.45 часов бочка приехала на перекресток Шаранговича - Янковского возле магазина Алми. Затем еще одна питьевая бочка около 19.30 часов прибыла на перекресток улиц Сухаревская - Скрипникова. Приехала вода на перекресток Шаранговича - Янковского рядом с магазином «Алми», на Рафиева - Есенина, еще одна цистерна на проспект газеты «Звезда» к 37 дому и к 85 дому на улице Рафиева. Около 20.30 часов бочку поставили и на улице Якубовского у 53 дома. Цистерны с водой подвозили по все новым адресам и после 21.00 вечера.
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