2020-06-24T21:33:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пенсионер из Могилева годами копил 157 тысяч рублей, но на раз-два перечислил все лжеброкерам

СК Беларуси расследует очередной случай мошенничества в сети
Надежда БУТОВИЧ
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Могилевчанин перевел мошенникам деньги, которые копил много лет.Могилевчанин перевел мошенникам деньги, которые копил много лет.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Об очередной жертве лжеброкеров, на этот раз из Могилева, сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

К правоохранителям обратился 68-летний могилевчанин, который сообщил, что стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал, что в апреле 2020 года он завел аккаунт на биржевой платформе на сайте «LHK-Group. com».

- После регистрации с потерпевшим сразу же связались по телефону. Представители интернет-платформы обещали в несколько раз приумножить капитал инвестиций, сулили якобы надежные гарантии, которые, конечно, были ложью, - уточнили в пресс-службе.

За месяц пенсионер перечислил на счет довольно крупную сумму. Но и в его аккаунте на счету «образовалась» внушительная цифра. Тогда могилевчанин решил снять якобы заработанные деньги и тут столкнулся с трудностью - сотрудники биржи попросили 8 тысяч долларов за вывод средств. После того, как пенсионер наотрез отказался внести на платформу еще восемь тысяч «зеленых», с ним оборвали все контакты. Общая сумма, перечисленная потерпевшим, превысила 157 тысяч белрублей.

- Эти деньги пенсионер копил многие годы, а лишился - в одночасье. Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, идет следствие, - уточнили в пресс-службе.

В СК предупредили: «Не доверяйте призывным лозунгам и «фантастическим» обещаниям быстрого обогащения. Прежде чем перечислять денежные средства на любой интернет-ресурс, убедитесь в его надежности и безопасности, проверьте отзывы существующих клиентов».

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