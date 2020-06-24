2020-06-24T21:32:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Путин пригласил Лукашенко на открытие Мемориала советского солдата. Президент Беларуси пока думает

Открытие памятника пройдет в Тверской области 30 июня
Геннадий МОЖЕЙКО
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Так будет выглядеть Мемориал советского солдата, на открытие которого Путин пригласил Лукашенко.Так будет выглядеть Мемориал советского солдата, на открытие которого Путин пригласил Лукашенко.
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Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на открытие Мемориала советского солдата – это под Ржевом, в Тверской области, об этом сообщил телеканал «Беларусь 1». Открытие мемориала состоится в следующий вторник, 30 июня. По данным телеканала, Лукашенко решение об участии пока не принял, такое решение ожидают в ближайшие дни.

В 1942-1943 под Ржевом прошли ожесточенные бои. Кровопролитные сражения длились 14 месяцев. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной армии на всем советско-германском фронте.

Заявляется, что мемориальный комплекс построили по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны – «тех, кто воевал здесь, кто удержал и обескровил силы гитлеровской армии». Центром мемориала станет 25-метровая фигура солдата на высоком насыпном холме. Имена павших будут увековечены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции музейного павильона, который станет филиалом Музея Победы.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко впервые побывал на параде в Москве. Туда он летал со своими сыновьями. Спустившись с трапа самолета Лукашенко заявил, что приехал «в столицу своей родины».

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