Мингорисполком официально: Платить за воду с запахом не придется

В Мингорисполкоме предупредили минчан, что если вода все еще будет вонять утром в четверг, нужно дать ей стечь. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске все еще решается проблема с «вонючей водой», но городские власти уже пообещали, что платить за нее минчанам не придется

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«Комсомолка» сообщала, что проблемы с водопроводной водой у жителей Фрунзенского и Московского района начались с утра 24 июня.

К вечеру ситуация была решена частично: питьевую воду подвозили цистернами и бочками, систему промывали, а воду с запахом взяли на экспертизу.

Финансовый вопрос решили в тот же день и в Мингорисполкоме, сообщила пресс-служба столичных властей в Telegram-аккаунте «Минск. Официально».

- Жителям Фрунзенского и Московского районов сделают перерасчет за услуги водоснабжения, - прокомментировали в пресс-службе.

Также в горисполкоме Минска заявили около 21.30 часов 24 июня, что состояния воды в кранах потребителей начало постепенно улучшатся. И с очистной станции вода в систему поступает уже соответствующего нормативам качества и без посторонних запахов. Что подтвердили и в санэпидемслужбе города.

- Промывка труб продолжиться, работы специалисты «Минскводоканала» и жилищных организаций не остановят даже на ночь. Если утром в четверг, 25 июня, вода будет все еще с запахом, ей нужно просто дать немного стечь, - посоветовали минчанам власти столицы.

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