2020-06-24T22:24:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Пришел в магазин с миной, угрожал покончить с собой»: сельчанин около года хранил боеприпас под кроватью, а когда напился - принес в сельмаг

Экспертиза показала, что мина времен ВОВ оказалась взрывоопасной [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Сельчанин пришел в магазин с ржавой миной. Фото: МВД.Сельчанин пришел в магазин с ржавой миной. Фото: МВД.
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ЧП произошло на днях в одной из деревень Зельвенского района. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

Днем на Зельвенщину приехал милиционер, он проверял причастность ранее судимого за кражу 56-летнего сельчанина, к еще одному грабежу. Дома мужчины не оказалось и правоохранитель решил подъехать в сельский магазин за информацией. И, как оказалось, сделал правильный выбор.

- Продавец сельмага обрадовалась милиционеру и рассказала, что подозреваемый только, что вышел из магазина, а до этого устроил настоящее «представление», - добавили в пресс-службе.

Выяснилось, что разыскиваемый пришел в торговый объект пьяным, а затем из принесенной с собой сумки достал похожий на мину предмет, стал швырять его о землю, угрожая самоубийством.

- Обессиленного дебошира оперативник лежащим обнаружил за магазином - тот спал. Рядом валялся и снаряд в сумке с продуктами, - прокомментировали в МВД.

Взрывоопасный предмет лежал в "торбе" среди незатейливых продуктов. Фото: МВД.

Взрывоопасный предмет лежал в "торбе" среди незатейливых продуктов. Фото: МВД.

Милиционер оцепил место происшествия, вызвал саперов. Прибывшая группа изъяла боеприпас. Эксперты позже подтвердили, что изъятый предмет является минометной миной времен ВОВ и пригоден для взрыва.

- Проспавшись подозреваемый признался, что нашел мину осенью, когда убирал в поле камни. Снаряд принес домой и хранил под кроватью до происшествия в магазине. Зачем принес в сельмаг мину, объяснить не смог, мол, виной всему алкоголь, - добавили в пресс-службе.

В отношении фигуранта возбуждено уголовно дело, он ответит перед законом за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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