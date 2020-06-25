2020-06-25T10:33:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Вечера в центре Гомеля: ОМОН, патрули, автозак

Судя по всему, так милиция реагирует на сообщения в телеграм-чатах
Павел МИЦКЕВИЧ
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В центре Гомеля все чаще замечают автозак. Снимок от 19 июняВ центре Гомеля все чаще замечают автозак. Снимок от 19 июняФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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После стихийной акции солидарности, прошедшей в Гомеле 19 июня, уже несколько дней в центре города дежурит милиция. Это бросается в глаза: вдоль улицы Советской возле цирка курсируют патрули, на площади Восстания дежурит экипаж ГАИ, там же в автобусе или тонированном бусе сидят ОМОНовцы, а 24 июня за площадью возле стадиона даже стоял автозак.

Гомельчане гадают: с чем это связано? Готовятся к приезду Лукашенко, который, по слухам, должен скоро прибыть в Гомель, чтобы открыть поликлинику, строившуюся десять лет, и посетить другие объекты?

Но все еще интереснее. Видимо, такая активность правоохранителей связана с сообщениями в местным телеграм-чатах. Там уже несколько дней некоторые высказывают предложения провести флешмобы в поддержку альтернативных кандидатов. Участники чатов замечали: если встречу назначают, например, на 18.00 у цирка - там к этому времени появляется милиция. Договариваются собраться на площади Ленина - туда же едет и автобус ОМОНа.

Складывается впечатление, что участники чатов пишут сообщения о встречах не всерьез, потому что в назначенное время никаких акций не происходит, активисты не собираются.

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