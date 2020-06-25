В районы Минска, в которых из кранов текла грязная вода, уже пущена чистая

Граждан просят по возможности сливать воду в течении 10-15 минут, чтобы грязная вода поскорее ушла из системы водоснабжения. Платить за слитую грязную воду не придётся Фото: Евгения ГУСЕВА

Просто нужно слить ту, что осталась в трубах. Деньги за нее не возьмут

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Ранее мы писали, что в некоторых микрорайонах Минска жители жаловались на качество воды, на ее неприятный запах. Позже Мингорисполком сообщил, что постарается решить проблему с водой, которая возникла у жителей в нескольких районах Минска 24 июня, до конца дня. На тот момент у городских властей нашлись решения: воду подвезли в цистернах, начали промывать систему.

Вечером 24 июня в телеграм-канале «Минск. Официально» появилась информация, что пользоваться водой во Фрунзенском и Московском районах можно только в хозяйственно-бытовых нуждах. Использовать ее в питьевых целях категорически запрещается. Когда будет можно - службы сообщат дополнительно.

Сейчас Минскводоканалом даны рекомендации об использовании воды в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды. Граждан просят по возможности сливать воду в течении 10 - 15 минут, чтобы грязная вода поскорее ушла из системы водоснабжения. Платить за слитую грязную воду не придется.

На данный момент вода, бегущая по магистральным сетям и по районным насосным станциям, по качеству полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Во Фрунзенском и Московском районах всю ночь не прекращалось проведение профилактических работ на сетях водоснабжения. Для нормализации качества воды в квартирах минчан были приняты и принимаются сейчас все необходимые меры.

Полный список адресов, где на данный момент организованы подвозы чистой питьевой воды, минчане могут узнать в контакт-центре по номеру 115 или на сайте Минскводоканала.

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По данным «Минскводопровода», сильный запах связан с жарой (подробности).