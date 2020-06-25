2020-06-25T10:25:42+03:00
Политика
КП Беларусь

Здоров, бодр и интересуется происходящим в стране. К Виктору Бабарико пустили адвоката

Ранее адвокаты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда говорили о невозможности попасть к ним на встречу в СИЗО КГБ
Сергей Диндиков
Поделиться:
Письма, которые претенденту в президенты пишут белорусы, он не получает, однако в штабе надеются, что их ему передадутПисьма, которые претенденту в президенты пишут белорусы, он не получает, однако в штабе надеются, что их ему передадутФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

24 июня в КГБ для процессуальных действий был вызван адвокат Дмитрий Лаевский, который защищает претендента в президенты Республики Беларусь Виктора Бабарико. Ему удалось поговорить с бывшим главой Белгазпромбанка, пишет TUT.by.

- С Бабарико всё в порядке. Он здоров, бодр, чувствует себя хорошо, интересуется происходящим, - рассказал один из представителей штаба. Письма, которые претенденту в президенты пишут белорусы, он не получает, однако в штабе надеются, что их ему передадут.

Ранее адвокаты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда говорили о невозможности попасть к ним на встречу в СИЗО КГБ.

Лаевский отмечает, что дежурный в бюро пропусков просто говорил, что посещения не проводятся из-за эпидемиологической ситуации. При этом добавляет, что никаких предписаний, которые регламентировали бы сроки этого запрета на посещения, или возможные условия ему не предъявляли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Представитель штаба Виктора Бабарико призвал граждан Беларуси воздержаться от насилия в отношении милиции

«Каждый должен помнить: для осуществления своих прав всегда есть законный способ», - отметил юрист (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сколько домов получили некачественную воду во Фрунзенском и Московском районах?
Лукашенко о фейках: «Мне доложили, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн»
Минчане пытаются слить воду с запахом, но это не помогает
Принял за животное: в Миорском районе мужчина случайно пристрелил своего друга на охоте
Генпрокуратура начала проверку по жалобам минчан на качество воды
МЧС создало карту своих подразделений в Минске, где можно набрать чистую воду
В Беларуси изменены размеры суточных и расходов на жилье при командировках за границу
Генпрокуратура прокомментировала смертный приговор братьям Костевым
Жена телеведущего Дмитрия Кохно ждет второго ребенка
«Это чудовищно». Штаб Бабарико обвинил руководства исполкомов в сговоре
Валерий Цепкало подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты Беларуси
«Наверное, помогает волшебная монета отца». Американец выиграл джекпот второй раз за три года