Здоров, бодр и интересуется происходящим в стране. К Виктору Бабарико пустили адвоката

Письма, которые претенденту в президенты пишут белорусы, он не получает, однако в штабе надеются, что их ему передадут Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее адвокаты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда говорили о невозможности попасть к ним на встречу в СИЗО КГБ

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24 июня в КГБ для процессуальных действий был вызван адвокат Дмитрий Лаевский, который защищает претендента в президенты Республики Беларусь Виктора Бабарико. Ему удалось поговорить с бывшим главой Белгазпромбанка, пишет TUT.by.

- С Бабарико всё в порядке. Он здоров, бодр, чувствует себя хорошо, интересуется происходящим, - рассказал один из представителей штаба. Письма, которые претенденту в президенты пишут белорусы, он не получает, однако в штабе надеются, что их ему передадут.

Ранее адвокаты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда говорили о невозможности попасть к ним на встречу в СИЗО КГБ.

Лаевский отмечает, что дежурный в бюро пропусков просто говорил, что посещения не проводятся из-за эпидемиологической ситуации. При этом добавляет, что никаких предписаний, которые регламентировали бы сроки этого запрета на посещения, или возможные условия ему не предъявляли.

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«Каждый должен помнить: для осуществления своих прав всегда есть законный способ», - отметил юрист (подробности).