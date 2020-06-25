«Наверное, помогает волшебная монета отца». Американец выиграл джекпот второй раз за три года
Во второй раз за три года жителю американского штата Мичиган неимоверно повезло. В лотерею счастливчик выиграл $4 млн. Основой везения он считает монету, которую подарил ему отец. Именно ею были стерты заветные счастливые поля на билетах, пишет UPI.
В первый раз фортуна ему улыбнулась в 2017 году. Тогда он уволился с работы и начал заниматься своим хобби - рыбалкой. Второй выигрыш он тоже хочет потратить на любимое занятие.
«Буду продолжать рыбачить и с удовольствием проводить время с сыном и семьей», - сказал житель США.
В интервью он также рассказал, что не хочет получать небольшие регулярные выплаты полной суммы. Рыбак-миллионер написал отказ. Ему единовременно выплатят $2,5 млн.
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Общая сумма выигрыша составила $314 507 (подробности).