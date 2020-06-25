2020-06-25T11:37:39+03:00
Политика
КП Беларусь

Валерий Цепкало подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты Беларуси

Его группе удалось собрать 220 тысяч подписей, но были поданы только те, которые прошли проверку
Сергей Диндиков
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Цепкало считает, что если ему откажут в регистрации, то это будет означать лишь одно – выборы как таковые отмененыЦепкало считает, что если ему откажут в регистрации, то это будет означать лишь одно – выборы как таковые отмененыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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24 июня бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало предоставил Центризбиркому все документы, чтобы его зарегистрировали кандидатом на выборах президента. До этого инициативной группой претендента были сданы избирательным комиссиям 160 тысяч подписей.

Цепкало рассказал, что его группа собрала 220 тысяч подписей, но подали только те, что прошли проверку, сообщает TUT.by.

«Сегодня не видим никаких причин, из-за которых можно отказать в регистрации», - отметил претендент. Он считает, что если ему откажут в регистрации, то это будет означать лишь одно - выборы как таковые отменены.

Цепкало надеется, что к выборам зарегистрируются все основные рейтинговые претенденты.

Документы для регистрации не так давно передала в Центризбирком инициативная группа Виктора Бабарико. Пока ЦИК получила подписи от семи потенциальных кандидатов.

Подать документы на регистрацию претенденты могут до 4 июля.

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За месяц члены инициативной группы собрали около 435 тысяч подписей (подробности).

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