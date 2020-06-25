«Это чудовищно». Штаб Бабарико обвинил руководства исполкомов в сговоре

О каких честных выборах может идти речь при таком подходе?

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Штаб потенциального кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, ныне арестованного, 24 июня выступил с обращением о формировании участковых избирательных комиссий.

- Только от инициативы #честные люди заявление подали более 2000 человек. Удивительным образом практически всем этим людям отказали - необоснованно и цинично, превратив в фарс процедуру выдвижения и голосования и оставив без внимания собранные десятки тысяч подписей избирателей с участков, - говорится в обращении.

Исходя из этого, штаб Бабарико заявил о сговоре властей:

- Это чудовищно, поскольку при формальном наличии правильных норм в Избирательном кодексе полностью искажается суть процесса. От выборов к выборам на конкретных участках в комиссию попадают одни и те же люди, работающие в одном коллективе, но выдвигаемые каждый раз по-разному, - отмечают в штабе. - О каких честных выборах может идти речь при таком подходе?

Команда Бабарико обратилась ко всем ответственным за происходящее. Там уверены, что только честные выборы - оптимальный и мирный путь устранения нынешнего напряжения:

- Мы призываем и просим всех - пусть выборы будут честными. Белорусы это заслужили. Хотим обратиться поименно ко всем тем, кто участвовал в «выборах» в участковые комиссии.

Отдельно штаб Бабарико обратился к членам президиумов Советов депутатов и исполкомов, призвав их рассказать правду:

- Мы видим, с какими лицами большинство из вас сидели во время голосования. Мы понимаем, что вам это тоже не нравится.

Тем, кто оказался в участковых комиссиях помимо своей воли, команда Бабарико предложила взять самоотвод.

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