2020-06-25T11:25:29+03:00
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КП Беларусь

Жена телеведущего Дмитрия Кохно ждет второго ребенка

Прекрасной новостью с «Комсомолкой» поделился телеведущий. Супруги ждут девочку!
Эвика ОТТО
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Супруга Дмитрия Кохно ждет второго ребенка. На фото с сыном Платоном. Фото: личный архив.Супруга Дмитрия Кохно ждет второго ребенка. На фото с сыном Платоном. Фото: личный архив.
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Это будет второй ребенок в звездной семье. Сыну Платону уже 2 года.

- В октябре ждем девочку. Надя – счастлива, каждый день заказывает черешню. Сын Платон называет живот мамы «Ляля» и даже уже немного ревнует, - улыбается Дмитрий. – Новость о беременности заставила нас переехать из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную. Но что касается протекание беременности, со второй все легче и понятнее. Надя продолжает работать в своем праздничном агентстве, а я играть в волейбол.

- Уже думали, как назовете дочку?

- С именем у нас вечная проблема. Имя сыну Платон мы выбрали на седьмом месяце. То есть сейчас у нас есть еще один месяц, чтобы назвать дочку!

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