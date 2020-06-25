В Беларуси изменены размеры суточных и расходов на жилье при командировках за границу

Не предусматривается сейчас отдельная градация для командируемых в Вильнюс, Каунас, Клайпеду Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Если работник командируется в один день сразу в несколько государств, оплату определяет наниматель, учитывая наибольший размер возмещения суточных для одного из этих государств

Изменить размер текста: A A

24 июня на сайте Национального правового Интернет-портала вышло постановление Совета Министров №363, в котором говорится об изменениях размеров суточных и расходов на жилье при командировках за границу.

Теперь, если гражданина РБ командируют в Австрию, ему должны выплатить €100 вместо €60, как раньше, но жилищные расходы правительство снизило с €130 до €110. Для командированных в Азербайджан суточные также стали меньше почти в два раза: с 60 до 35 долларов. С жильем то же самое - со 120 до 75 долларов.

Приезжающим по работе в Литву будут вместо €30 выплачивать €55. С €70 до €115 увеличена стоимость жилья. Не предусматривается сейчас отдельная градация для командируемых в Вильнюс, Каунас, Клайпеду. Приехав в соседнюю Латвию, работодатель должен будет возместить за жилье от €60 до €110 суточных, вместо ранее €50 и €70 соответственно. Отметим, что для Риги, Вентспилса и Юрмалы - это €50 и €110.

Для командированных в Польшу суточные увеличились с €50 до €65. Цена проживания не изменилась - €150 евро за сутки. Суточные для командированных в Украину поднялись с 40 до 55 долларов, за жилье заплатят 105 долларов. Раньше оплачивались 90 долларов для всей страны, 120 долларов при поездке в Киев.

Суточные при командировках в Россию стали меньше на $5: с 30 до 25 долларов. Плата за жилье тоже уменьшилась с 120 до 80 долларов. Но для Москвы и Санкт-Петербурга тарифы увеличились - за сутки работодатель заплатит 40 долларов, а за проживание должны будут выплатить 145 долларов. На некоторые крупные российские города установлены отдельные нормативы.

Если работник командируется в один день сразу в несколько государств, оплату определяет наниматель, учитывая наибольший размер возмещения суточных для одного из этих государств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Права, о которых вы не знали: мужья декретниц могут получать больше денег, а незадолго до пенсии должны продлить контракт

Разобрались в очередных дебрях белорусского законодательства и рассказываем, какие возможности получить больше денег или выгод скрываются в многостраничных документах (подробности).