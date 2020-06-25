2020-06-25T11:58:28+03:00
Общество
КП Беларусь

МЧС создало карту своих подразделений в Минске, где можно набрать чистую воду

Речь идет о тех подразделениях, которые не попали в зоны с отравленной водой
Павел МИЦКЕВИЧ
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МЧС создало карту мест с чистой водой. Фото: скриншотМЧС создало карту мест с чистой водой. Фото: скриншот
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МЧС Беларуси сообщил о том, что в столичных подразделениях ведомства можно будет набрать чистую питьевую воду. Речь идет о тех подразделениях МЧС, которые не попали в зоны с отравленной водой.

- Прямо сейчас мои коллеги заполняют карту подразделений МЧС, где любой человек может набрать воду питьевого качества, - сообщил в своем Twitter-аккаунте официальный представитель МЧС Виталий Новицкий. - Новые точки добавляются, я сообщу, когда добавление закончится.

Карта доступна по этой ссылке >

Напомним, в среду, 24 июня, минчане во Фрунзенском и Московском микрорайонах Минска фактически остались без воды. Вода из кранов не была ржавой, но запах ее был ужасен: кому-то пахло йодом и химикатами, а кому-то даже болотной тиной.

Читайте подробнее: «Вода очень воняет. Помыла руки, сполоснула из бутыли - все равно воняют химией»: в Минске ЧП с водопроводной водой - в Минздраве сообщили, что эту воду пить нельзя >

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