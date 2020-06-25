Принял за животное: в Миорском районе мужчина случайно пристрелил своего друга на охоте
В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что в среду, 25 июня, в Миорском районе мужчина случайно пристрелил своего друга на охоте - принял его за животное.
«Сотрудникам удалось выяснить, что мужчина заметил движение в кустах и выстрелил. Когда он подбежал к месту, то увидел своего раненого 53-летнего друга. Тот скончался на месте», - рассказали в СК.
Мужчина сразу же позвонил в милицию и рассказал о случившемся. Он дождался правоохранителей.
Сотрудникам удалось установить, что у мужчин оружие было не зарегистрировано. Также у них не было разрешения на охоту.
Назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы.
Возбуждено уголовное дело.
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