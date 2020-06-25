2020-06-25T12:48:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Принял за животное: в Миорском районе мужчина случайно пристрелил своего друга на охоте

О произошедшем он сразу же сообщил в милицию
ИННА КОРСАК
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Мужчина случайно пристрелил своего друга на охоте. Фото: телеграм-канал СК БеларусиМужчина случайно пристрелил своего друга на охоте. Фото: телеграм-канал СК Беларуси
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В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что в среду, 25 июня, в Миорском районе мужчина случайно пристрелил своего друга на охоте - принял его за животное.

«Сотрудникам удалось выяснить, что мужчина заметил движение в кустах и выстрелил. Когда он подбежал к месту, то увидел своего раненого 53-летнего друга. Тот скончался на месте», - рассказали в СК.

Мужчина сразу же позвонил в милицию и рассказал о случившемся. Он дождался правоохранителей.

Сотрудникам удалось установить, что у мужчин оружие было не зарегистрировано. Также у них не было разрешения на охоту.

Назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы.

Возбуждено уголовное дело.

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