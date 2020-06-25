Генпрокуратура начала проверку по жалобам минчан на качество воды

Изменить размер текста: A A

Генеральная прокуратура Беларуси начала проверку после многочисленных обращений жителей столицы о плохом качестве питьевой воды, сообщило ведомство 25 июня. Там уточнили, что генпрокуратура «с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку исполнения законодательства о питьевом водоснабжении».

Генпрокуратура обещает дать оценку «соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения».

Отметим, что до сих пор точной информации о том, почему вода в Минске оказалась отравленной и что конкретно попало в водопровод, нет.

24 июня минчане во Фрунзенском и Московском микрорайонах фактически остались без воды. Вода из кранов не была ржавой, но запах ее был ужасен: кому-то пахло йодом и химикатами, а кому-то даже болотной тиной.

Читайте подробнее: «Вода очень воняет. Помыла руки, сполоснула из бутыли - все равно воняют химией»: в Минске ЧП с водопроводной водой - в Минздраве сообщили, что эту воду пить нельзя >