2020-06-25T12:38:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчане пытаются слить воду с запахом, но это не помогает

На загрязненную воду начали жаловаться жители районов Минска, где еще вчера вечером было все в порядке
Сергей Диндиков
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Судя по сообщениям жителей из разных районов Минска, сливание воды с запахом не помогаетСудя по сообщениям жителей из разных районов Минска, сливание воды с запахом не помогаетФото: Надежда БУТОВИЧ
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Как мы писали ранее, 24 июня в некоторых микрорайонах Минска жители начали жаловаться на плохое качество воды. Позже Мингорисполком сообщил, что постарается решить эту проблему. Минскводоканал заверил, что вода, бегущая по магистральным сетям и по районным насосным станциям, по качеству полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм. А также дал рекомендации, чтобы граждане по возможности сливали воду в течении 10 - 15 минут, для удаления грязной воды из системы водоснабжения. Платить за слитую грязную воду не придется.

Однако, судя по сообщениям жителей из разных районов Минска, сливание воды с запахом не помогает. К тому же приходят жалобы из тех районов, где еще вчера вечером было все в порядке. Неприятный запах почувствовали жители Осмоловки, Коммунистической, Немиги. Некоторые без толку сливали воду на протяжении часа. У других на лицо признаки отравления. Минчанам остаётся лишь закупать бутилированную воду в магазинах, либо набирать её на специализированных пунктах.

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