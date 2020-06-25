Лукашенко о фейках: «Мне доложили, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн»

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Президент Беларуси 25 июня, после возвращения из России, заявил о том, что во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательство извне. По словам Александра Лукашенко, в интернете активно распространяются жуткие фейки, чтобы дискредитировать власть.

- Сегодня мне доложили, хотя это было давно, никто не докладывал, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко считает, что люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам, а они сейчас будут появляться постоянно.

- Это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это, - прокомментировал президент.

Лукашенко уверен, что все это дело рук оппонентов власти:

- Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Президент оценивает это как «вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела».

Отдельно Лукашенко остановился на потоке информации от правоохранителей, которые анонимно в телеграм-каналах публикуют фото:

- Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее.

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