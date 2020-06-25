2020-06-25T12:59:55+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о фейках: «Мне доложили, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн»

По словам президента, «в интернете распространяются жуткие фейки», «из России идет информация»
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Лукашенко заявил о фейках из России. Фото: БелТАЛукашенко заявил о фейках из России. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Президент Беларуси 25 июня, после возвращения из России, заявил о том, что во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательство извне. По словам Александра Лукашенко, в интернете активно распространяются жуткие фейки, чтобы дискредитировать власть.

- Сегодня мне доложили, хотя это было давно, никто не докладывал, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко считает, что люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам, а они сейчас будут появляться постоянно.

- Это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это, - прокомментировал президент.

Лукашенко уверен, что все это дело рук оппонентов власти:

- Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Президент оценивает это как «вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела».

Отдельно Лукашенко остановился на потоке информации от правоохранителей, которые анонимно в телеграм-каналах публикуют фото:

- Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее.

Читайте также: «Это чудовищно». Штаб Бабарико обвинил власти в сговоре >

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Из-за некачественной воды в нескольких микрорайонах Минска, 15 человек обратились в скорую помощь
Сколько домов получили некачественную воду во Фрунзенском и Московском районах?
Лукашенко о фейках: «Мне доложили, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн»
Минчане пытаются слить воду с запахом, но это не помогает
Принял за животное: в Миорском районе мужчина случайно пристрелил своего друга на охоте
Генпрокуратура начала проверку по жалобам минчан на качество воды
МЧС создало карту своих подразделений в Минске, где можно набрать чистую воду
В Беларуси изменены размеры суточных и расходов на жилье при командировках за границу
Генпрокуратура прокомментировала смертный приговор братьям Костевым
Жена телеведущего Дмитрия Кохно ждет второго ребенка
«Это чудовищно». Штаб Бабарико обвинил руководства исполкомов в сговоре
Валерий Цепкало подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты Беларуси
«Наверное, помогает волшебная монета отца». Американец выиграл джекпот второй раз за три года