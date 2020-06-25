Сколько домов получили некачественную воду во Фрунзенском и Московском районах?

Сколько домов во Фрунзенском и Московском районах пострадали от "вонючей" воды? Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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На брифинге о ситуации с водоснабжением, который провели в БЕЛТА сообщили, что во Фрунзенском районе в 1400 домах получили некачественную воду с запахом. А в Московском районе - 860.

«Во Фрунзенском районе в этих домах проживает 460 тысяч человек, в Московском — 310 тысяч», — рассказал директор «Минскводоканала» Олег Аврутин.

На брифинге главный санитарный врач Наталья Жукова еще раз подчеркнула, что на данный момент, пробы воды показывают, что ее пить нельзя. Однако запрещать ее использовать для бытовых целей, нет причин, добавила Жукова.

Напомним, что 24 июня жители нескольких районов еще с утра начали жаловаться на качество воды. Кому-то она пахла йодом, кому-то — тиной. Ближе к вечеру в «Мингорисполкоме» сообщили, что пострадавшим от некачественной воды не придется за нее платить. Утром 25 июня люди начали спускать воду из крана, но это не помогло.