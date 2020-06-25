Выпили воду и почувствовали недомогание: в Минске 15 человек обратились в скорую помощь

Троих человек госпитализировали, а у одной женщины подозрение на аппендицит

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На брифинге о ситуации с водоснабжением, который провели в БелТА, главный врач Городской станции скорой помощи сообщил, что 15 человек обратились к врачам за помощью.

«В скорую помощь обратились 15 человек, которые почувствовали недомогания. Они связывали их с ухудшением качества воды. Троих человек мы госпитализировали до обследования, у одной женщины было выявлено подозрение на аппендицит», - рассказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Минска Александр Жинко.

Во Фрунзенском и Московском районах 770 тысяч человек столкнулись с проблемой некачественной воды. Главный санитарный врач еще раз подчеркнула на брифинге, что пить воду по-прежнему нельзя, но использовать в различных бытовых целях - можно.

Напомним, что 24 июня в нескольких микрорайонах Минска жители активно начали жаловаться на ухудшение качества воды.