В «Минскводоканале» рассказали, что аварий, которые могли бы спровоцировать подобную ситуацию, зафиксировано не было

Специальная рабочая группа будет разбираться с причинами ухудшения воды в нескольких микрорайонах Минска Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Минске появилась специальная рабочая группа, которая будет разбираться с причинами ухудшения качества воды

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На брифинге о ситуации с водоснабжением, который провели в БелТА, рассказали, что аварий, которые могли бы спровоцировать подобную ситуацию, зафиксировано не было.

«К расследованию произошедшего привлечен широкий круг специалистов», - отметил директор «Минскводоканала» Олег Аврутин.

А заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович дополнил, что в Минске появилась специальная рабочая группа, которая будет разбираться с причинами ухудшения качества воды.

«Это нужно для того, чтобы сделать соответствующие выводы из сложившейся ситуации и не допустить ее повторения в дальнейшем», - подчеркнул Дорохович.

По оперативной информации, более ста проблемных домов уже имеют хорошую воду, которая ничем не пахнет.

Стоит сказать о том, что с 4 утра «Минскводоканал» доставил в среднем 300 литров для детских садов во Фрунзенском районе. Об этом рассказал Александр Дорохович.

Напомним, что 24 июня у жителей нескольких районов ухудшилось качество воды: она воняла йодом и тиной. Главный санитарный врач Наталья Жукова подчеркнула, что пить воду из-под крана все еще нельзя. В «Мингорисполкоме» заявили, что пострадавшим от некачественной воды не придется за нее платить.