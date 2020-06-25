Глава МВД об акциях солидарности: «Они хорошо организованы и управляются через Telegram»

По словам Караева, на акции могут попасть случайные люди Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Изменить размер текста: A A

Министр внутренних дел Юрий Караев 25 июня выступил в парламенте и высказал свою точку зрения о недавних акциях солидарности с задержанными участниками предвыборной кампании. Глава МВД заявил, что «люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы».

Отметим, что в парламент пустили лишь представителей государственной прессы. Журналисты «Комсомолки» и других негосударственных СМИ ждали на улице министра, но так и не дождались.

По словам Караева, организатором помогает в этом белорусская служба «Радио Свобода». Напомним, ее корреспондентов задерживали в Минске во время проведения прямой трансляции.

- Они заменили собой стримы Тихановского. В бегущей строке, с комментариями самоорганизовывались и организовывались с кем-то: «Смещаемся вправо», «Смещаемся влево», «Разрыв цепочки», - цитирует belta.by.

Караев уверен, что люди прекрасно понимают, что «изобрели и демонстрируют новую форму массового мероприятия»:

- Это не прежняя толпа, а длинная цепочка. Но суть от этого не поменялась. Они управляются через Telegram-каналы и через стрим «Радио Свобода».

По мнению главы МВД, такие цепочки «опасны тем, что привлекают большое количество непричастных людей». В то же время Караев упомянул минского врача-онколога, «который якобы оказался в месте проведения акции случайно».

Однако министр признал ошибку при задержании двоих глухонемых парней на акции в Гомеле:

- Начальнику УВД сказал поехать и извиниться перед обществом глухонемых.

Караев считает, что «трогать этих людей не нужно было, даже если они осознанно встали в цепочку».