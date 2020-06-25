2020-06-25T14:45:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 июня 2020 года: уже 60 тысяч зараженных, за сутки 5 новых смертей

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 июня 2020 года
ИННА КОРСАК
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Актуальная статистика от МинздраваАктуальная статистика от МинздраваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство здравоохранения в своем Телеграм-канале опубликовало актуальную статистику о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Всего в стране 25 июня зарегистрировано 60 382 случая COVID-19 (+437 за сутки). После курса лечения, который проводился в больницах, выздоровели 41 448 пациентов. За все время в стране умерли 367 человек (+5 за сутки). В Минздраве рассказали, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в Беларуси провели 919 139 тестов на коронавирус.

Всего в мире на 25 июня зарегистрировано более девяти миллионов случаев заражения коронавирусом.

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