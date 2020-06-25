2020-06-25T15:29:29+03:00
Политика
КП Беларусь

«Вычислял полицейских и нацгвардейцев». Глава МВД рассказал о задержанном в Беларуси россиянине, авторе канала «Сканер»

По словам Караева, «была целая организация, все задержаны»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Глава МВД рассказал о задержанном в Беларуси россиянинеГлава МВД рассказал о задержанном в Беларуси россиянинеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев 25 июня в парламенте рассказал о задержанном, который в соседней стране раскрывал личности полицейских и нацгвардейцев. В Беларуси он скрывался полгода.

Напомним, в парламент пустили лишь представителей государственной прессы. Журналисты «Комсомолки» и других негосударственных СМИ ждали на улице министра, но так и не дождались.

- В соседней стране на акциях вычислял полицейских и нацгвардейцев с целью установления, создания целой программы их преследования, - цитирует Караева belta.by. - Не знаю, является ли он агентом спецслужб, этого пока сказать не могу.

По словам главы МВД, «была целая организация, все задержаны».

По данным «КП», речь идет о россиянине Дмитрии Попове, авторе телеграм-канала «Сканер». Он появился после череды летних митингов 2019-го в России за допуск к избранию в Мосгордуму оппозиционных депутатов.

- Тогда большой резонанс имели действия росгвардейцев, избивавших и задерживавших демонстрантов. Побои и переломы, нанесенные гражданам силовиками, задержания, аресты и многолетние сроки стали ответом власти на настоящее волеизъявление граждан. Канал «Сканер» взялся за деанонимизацию сотрудников полиции и Росгвардии, замеченных в превышении полномочий и применении насилия и успешно разоблачил многих преступников в погонах, - пишет «Дом свободой России».

По сведениям «КП», Попов в Беларуси примкнул к команде блогера Сергея Тихановского, ныне арестованного, и был задержан в Гомельской области.

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