Видеофакт. Просьба «Минскводоканала»: сотрудники МЧС в двух районах Минска сливают воду из системы водоснабжения
В Telegram-канале МЧС Беларуси рассказали, что сотрудники в двух районах Минска, по просьбе «Минскводоканала», сливают воду из системы водоснабжения.
«На данный момент, сотрудники МЧС сливают воду в Московском и Фрунзенском районах на определенных улицах», - сообщили в МЧС.
Напомним, что сотрудниками службы МЧС была создана специальная карта, где люди могут набрать себе чистую воду.
Проблемы с водой возникли у жителей двух микрорайнов Минска 24 июня, в среду. Из кранов текла «вонючая» вода. В скорую помощь обратились 15 человек, после того как выпили воду и почувствовали недомогание. Главный санитарный врач подчеркнула, что пить воду из-под крана по-прежнему не рекомендуется.
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Сотрудники МЧС сливают воду из системы водоснабжения.Источник: МЧС Беларуси