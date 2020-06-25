2020-06-25T16:58:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 25 июня: доллар на торгах снова подорожал

А евро и российский рубль подешевели
ИННА КОРСАК
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Актуальные курсы валютАктуальные курсы валютФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 25 июня.

Доллар вырос на 0,0102 и теперь стоит 2,3827 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0038 и теперь стоит 2,6767 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0062 и теперь стоит 3,4345 белорусского рубля.

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