2020-06-25T17:00:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Премьер-министр Головченко распорядился выделить дополнительные машины для доставки питьевой воды

В правительстве отметили, что в целом ситуация с водой вполне контролируемая
ИННА КОРСАК
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Премьер-министр распорядился выделить дополнительные машины для доставки питьевой водыПремьер-министр распорядился выделить дополнительные машины для доставки питьевой водыФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Как сообщает БелТА, премьер-министр Роман Головченко отдал распоряжение выделить дополнительные машины для доставки питьевой воды. Он лично 25 июня ознакомился с ситуацией, которая возникла во Фрунзенском районе.

Премьер-министр также поинтересовался, как обстоят дела с организацией подвоза питьевой чистой воды людям, хватает ли ее в магазинах и обеспечены ли водой социальные учреждения.

«На данный момент уже задействованы все автомобили, которые имеются. Даны поручения срочно организовать дополнительный транспорт с питьевой водой из других регионов в районы, которые пострадали из-за ухудшения качества воды», - рассказали в пресс-службе правительства.

Также в пресс-службе добавили, что по поручению премьер-министра была создана межведомственная рабочая группа, которая оценит ситуацию с попаданием некачественной воды в систему водоснабжения, чтобы подобная ситуация не повторилась. Но в целом ситуация вполне контролируемая, добавили в пресс-службе ведомства.

Роман Головченко поручил МАРТ взаимодействовать с представителями торговли и производителями, чтобы увеличить объемы поставки чистой питьевой воды и не допустить рост цен из-за спроса.

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