Сайт «Нашей Нивы» перестал открываться - проблема с доменом

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Ночью у многих пользователей перестал открываться сайт «Нашей Нивы» nn.by. Причем на некоторых провайдерах он открывался, на других - нет. По одной из версий, причиной может стать неоплаченный домен. По правилам, если срок регистрации домена не продлить, но домен становится свободным, и вновь зарегистрировать его может любое физлицо или организация.

Представители портала «Наша Нива» заявили, что сейчас разбираются с причинами.