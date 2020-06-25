Опасная находка: во время строительных работ в Гродно нашли авиабомбу времен войны
В УВД Гродненского облисполкома рассказали, что 24 июня, в среду, во время строительных работ в Гродно нашли авиабомбу времен войны.
«Работы проводились по улице Победы. Помимо авиабомбы, рабочим удалось обнаружить еще и артиллерийский снаряд», - отметили в УВД Гродненского облисполкома.
На место оперативно выехали сотрудники милиции и саперы.
Артиллерийский снаряд и авиационную бомбу вывезли на полигон Гожский и уничтожили.
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