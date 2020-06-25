Лукашенко взял на контроль ситуацию с водой в Минске

Лукашенко дал городским властям совсем немного времени, чтобы найти виновных в загрязнении воды. Фото: belta.by.

О проблеме, с которой столкнулись минчане, президенту рассказали, как только он сошел с трапа самолета, прилетев из Москвы

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«Комсомолка» уже сообщала последние новости о ситуации с водопроводной водой в некоторых районах Минска. Напомним, горожанам показалась подозрительной вода из-под крана, она выглядела как обычная вода, но имела резкий неприятный запах. Питьевую воду в цистернах по улицам начали развозить еще днем, а вот то, что воду из кранов категорически нельзя пить и использовать для готовки, городские власти сообщили только ближе к полуночи.

Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого» об этой проблеме наслышан и президент страны. Александру Лукашенко по прилете из Москву первым делам сообщили о ЧП в Минске.

- Сегодня (Прим.: 25 июня) в течение дня глава страны, как и в среду вечером, принимает доклады о сложившейся ситуации от разных источников, - пояснили в информканале.

Еще уточняется, что из-за «воды с запахом» было прервано совещание в Совете Республики. Мол, Кочанова вбежала в зал со словами: «Через 10 минут - разговор с Александром Григорьевичем по поводу воды!»

А чуть позже действующий президент задал аналогичные вопросы и мэру столицы Анатолию Сиваку.

- Времени на выяснение причин и поиски виновных у ответственных лиц - немного, - добавили в «Пуле»