Видеофакт. В грузовике с шинами на въезде в Беларусь нашли нелегала-афганца

В фуре он спрятался, когда машина стояла на загруке в Сербии

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Нелегального мигранта в прицепе большегруза обнаружили на днях белорусские пограничники. О происшествии сообщила пресс-служба Государственного погранкомитета на официальном сайте.

Инцидент произошел в среду, 24 июня, в международном пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей.

- Проверяя ввозимый в Беларусь груз с автомобильными шинами, пограничники и таможенники нашли в полуприцепе человека, - рассказали в ГПК.

Нелегал сам выбрался из грузовика и рассказал, как здесь очутился. В ходе проверки выяснилось, что 23-летний гражданин Афганистана, залез в грузовик во время его загрузки в Сербии. И так и доехал, скрываясь, до белорусской границе.

- Задержанного иностранца привлекли к административной ответственности. Ему отныне запрещено въезжать на территорию Беларуси на ближайшие 5 лет. Мужчина был передан польским коллегам, - уточнили в пресс-службе.

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