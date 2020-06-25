«Руки держать за спиной». Глава МВД - об акциях солидарности и поведении милиции

Караев заявил, что «в милицию доставляли лишь тех, кто старается дестабилизировать обстановку»

Изменить размер текста: A A

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев 25 июня в Академии МВД высказался по поводу действий милиционеров на несанкционированных массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, в тот же день в парламенте Караев заявил, что акции «хорошо организованы и управляются через Telegram».

По словам главы МВД, происходящие в Минске события, «иногда направлены на раскачивание ситуации». Караев считает, что «под видом якобы мирных протестов и каких-то выражений несогласия с какими-то действиями власти таится огромная опасность». Он объяснил свою позицию:

- Когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они задевают большое количество посторонних, непричастных к этому и не желающих в этом участвовать людей, - сказал министр.

Он считает, что «лже-пикеты превращаются в цепи и какие-то другие вещи», и этим организаторы подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать.

Отдельно министр остановился на поведении милиционеров во время таких акций. Напомним, в Минске и других городах Беларуси были задержаны десятки людей, в том числе журналисты.

- В этой ситуации требую от сотрудников милиции, чтобы мы, как говорится, лучше «недожали», чем «пережали». Чтобы не попадали к нам люди, которые не хотели в этом участвовать.

Караев продолжил:

- Руки держать за спиной я говорю сотрудникам ОМОНа. Если они кого-то вытесняют - лучше пусть представятся сами, но никого, не дай бог, не бьют, не применяют физическую силу, тем более не достают спецсредства.

Министр заявил, что «в милицию доставляли лишь тех, кто старается дестабилизировать обстановку и втянуть непричастных людей».

Глава МВД определил задачу силовиков:

- Чтобы вот этот якобы мирный протест не разрастался во что-то более массовое от их безнаказанности, оттого что мы не замечаем и не воздействуем, конечно же, мы вот эти все волнения в зародыше пресекаем.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»