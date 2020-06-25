«Я никогда в предвыборную кампанию не назначал председателей исполкомов»: Лукашенко поменял кадры среди дипломатов, в Минэкономики и нескольких исполкомах

Лукашенко предупредил новых назначенцев, что им придется заниматься предвыборной кампанией, сдавать экзамен за себя и других. Фото: belta.by.

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В четверг, 25 июня, пресс-служба президента Беларуси сообщила о новых решениях в кадрах, которые в этот день принял глава республики.

Так Александр Лукашенко сделал «перестановку» в дипломатическом ведомстве. На пост посла Беларуси в Швейцарии назначили президентским указом Александра Ганевича. А послом нашей страны в Венесуэле поставили Андрея Молчана. Новое назначение от Беларуси и в Латвии: генконсулом в Даугавпилсе назначен Илья Лапуть.

- Еще президент согласился на назначение кандидатуры Седукова Андрея, который возглавит райисполком в Кричеве, и Лобарева Михаила в должности члена областного исполкома Бреста, - уточнили в пресс-службе.

Кадры обновились и в Минэкономики Беларуси. Например, первым замом министра стал Юрий Чеботарь. Еще одним заместителем главы экономического ведомства поставлена Анжелика Никитина. А должность начальника департамента экономики и отраслевых программ постоянного комитета Союзного государства получила Светлана Иванова.

Отдельно Александр Лукашенко отметил назначение нового главы Кричевского района.

- Вы как профессиональный строитель понимаете, что такое промышленные объекты Кричевского района. Особенно цементная отрасль - одно из основных предприятий страны. В свое время у нас был дефицит цемента, сейчас выпускаем больше 9 миллионов тонн - можем и 10 миллионов тонн. Я рассчитывал, что будете работать на экспорт, вам придется очень серьезно заниматься этим предприятием, как и другими, - пояснил президент, обращаясь к Андрею Седукову.

А затем белорусский лидер добавил.

- Я никогда прямо в предвыборную кампанию не назначал председателей райисполкомов. Вам придется с ходу войти в курс дела и заниматься этой предвыборной кампанией, сдавать экзамен за себя и других, - предупредил Лукашенко.

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