2020-06-25T22:18:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Беларуси снова начали пропадать дети. В Оршанском районе ищут 16-летнюю девушку, а в Гродненском районе - 16-летнего парня

А на днях волонтеры нашли подростка, который сутки пробыл в лесной чаще
Надежда БУТОВИЧ
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Если вы видели кого-то из этих подростков - позвоните в милицию. Фото: МВД.Если вы видели кого-то из этих подростков - позвоните в милицию. Фото: МВД.
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Ушел из дома и пропал – с началом лета все чаще в информсводках МВД стали появляться такие сообщения о розыске несовершеннолетних.

Так в четверг, 25 июня, пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте «Разыскивает милиция» сообщила о пропаже двух подростков.

Во вторник, 23 июня, в Оршанском районе, пропала 16-летняя жительница агрогородка Смольяны Карина Дементей. Девушка рано утром, примерно в 08.20 часов, вышла из общежития колледжа, где обучалась, и с тех пор неизвестно, что с ней случилось.

- Разыскиваемой на вид около 16 лет. У нее среднее телосложение, черные окрашенные волосы, серо-голубые глаза. Ушла из общежития в красных брюках и красном пиджаке, - рассказали в МВД, уточнив, что и раньше девушка пропадала.

Играет на родительских нервах и разыскиваемый 16-летний житель агрогородка Ратичи, что на Гродненщине, Владислав Волынец. В конце мая «Комсомолка» уже писала о его пропаже: парень ехал в Гродно из Новогрудка на автобусе и исчез по дороге, так и не доехав до мамы, которая ждала его на вокзале.

И вот снова в МВД проинформировали о пропаже подростка. В понедельник, 22 июня, Владислав вышел из дома и уже несколько суток не выходит на связь.

- Молодому человеку можно дать 15-16 лет на вид. Его рост около 175 сантиметров, телосложение среднее, темно-русые коротко стриженные волосы, татуировки-надписи на руках, - добавили правоохранители.

Если Вам известно местонахождение подростков на фото, позвоните «102».

Но не все подростки пропадают специально - бывают и настоящие ЧП: так в лесной чаще заблудился 14-летний Глеб. Его спустя почти сутки нашли поисковики из "Ангела" и милиционеры.

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