В Солигорске отвергнутый ухажер отомстил женщине спустя годы: поджег транспорт ее мужа
Пожар произошел в Солигорске рано утром в понедельник, 22 июня. Прохожий увидел в частном секторе в одном из дворов объятые огнем машину и мотоцикл. Мужчина сам бросился тушить пожар огнетушителем, пока едут спасатели. И с мотоцикла огонь смог все-таки сбить, а остатки авто спасли уже пожарные. Однако выяснилось, что начало истории - криминальное.
- На месте возгорания работники МЧС обнаружили следы поджога, поэтому к дому приехали оперативники. Стало ясно, что 45-летний хозяин дома и ТС уехал на работу примерно за тридцать минут до начала пожара, а затем неизвестный вошел во двор и совершил преступление, - проинформировали в пресс-службе МВД.
Машина сгорела почти полностью, а вот мотоцикл потушил прохожий. Фото: МВД.
Сначала оперативники решили проверить возможных «врагов», и горожанин предположил, что ему мог отомстить бывший поклонник его супруги - 40-летний житель Солигорска. Мол, мужчина расстался с женщиной несколько лет назад, но разрыв в отношениях переживал до сих пор очень болезненно.
- Затем правоохранители смогли установить АЗС, где подозреваемый купил топливо. А потом и такси, на котором фигурант подъехал к месту преступления. Вскоре мужчину задержали, и он признался, что так решил отомстить семьей бывшей зазнобы, - уточнили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело.
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