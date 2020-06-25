2020-06-25T19:48:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Солигорске отвергнутый ухажер отомстил женщине спустя годы: поджег транспорт ее мужа

Правоохранители быстро нашли злоумышленника - к месту происшествия он приехал на такси
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Солигорчанин дождался, когда все ушли из дома экс-возлюбленной, и поджег транспорт во дворе. Фото: МВД.Солигорчанин дождался, когда все ушли из дома экс-возлюбленной, и поджег транспорт во дворе. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

Пожар произошел в Солигорске рано утром в понедельник, 22 июня. Прохожий увидел в частном секторе в одном из дворов объятые огнем машину и мотоцикл. Мужчина сам бросился тушить пожар огнетушителем, пока едут спасатели. И с мотоцикла огонь смог все-таки сбить, а остатки авто спасли уже пожарные. Однако выяснилось, что начало истории - криминальное.

- На месте возгорания работники МЧС обнаружили следы поджога, поэтому к дому приехали оперативники. Стало ясно, что 45-летний хозяин дома и ТС уехал на работу примерно за тридцать минут до начала пожара, а затем неизвестный вошел во двор и совершил преступление, - проинформировали в пресс-службе МВД.

Машина сгорела почти полностью, а вот мотоцикл потушил прохожий. Фото: МВД.

Машина сгорела почти полностью, а вот мотоцикл потушил прохожий. Фото: МВД.

Сначала оперативники решили проверить возможных «врагов», и горожанин предположил, что ему мог отомстить бывший поклонник его супруги - 40-летний житель Солигорска. Мол, мужчина расстался с женщиной несколько лет назад, но разрыв в отношениях переживал до сих пор очень болезненно.

- Затем правоохранители смогли установить АЗС, где подозреваемый купил топливо. А потом и такси, на котором фигурант подъехал к месту преступления. Вскоре мужчину задержали, и он признался, что так решил отомстить семьей бывшей зазнобы, - уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Любанском районе сельчанин, ревнуя сбежавшую в город женщину, повесил двух ее собак.

Замученных псов во дворе обнаружил участковый. Мужчине грозит срок за жестокое обращение с животными (подробности).

Отвергнутый парень расстрелял семью девушки-модели: Что известно о погибших в Москве?

Одной из жертв стрельбы на улице Приорова стал маленький ребенок (фото + видео, подробности).

Еще больше материалов по теме: «МЧС: Новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Волокли в одних трусах и майке»: В Минске задержали активиста Сергея Спариша
Ермошина заявила, что документы на регистрацию подали пока только двое возможных кандидатов в президенты. Угадаете, кто?
Ярмоленко, Солодуха, Ирина Билык и Денис Майданов: Стали известны звезды шоу «Александрия собирает друзей»
В Солигорске отвергнутый ухажер отомстил женщине спустя годы: поджег транспорт ее мужа
В Беларуси снова начали пропадать дети. В Оршанском районе ищут 16-летнюю девушку, а в Гродненском районе - 16-летнего парня
«Я никогда в предвыборную кампанию не назначал председателей исполкомов»: Лукашенко поменял кадры среди дипломатов, в Минэкономики и нескольких исполкомах
«Руки держать за спиной». Глава МВД - об акциях солидарности и поведении милиции
Видеофакт. В грузовике с шинами на въезде в Беларусь нашли нелегала-афганца
Лукашенко взял на контроль ситуацию с водой в Минске
Опасная находка: во время строительных работ в Гродно нашли авиабомбу времен войны
Премьер-министр Головченко распорядился выделить дополнительные машины для доставки питьевой воды