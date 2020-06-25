В Солигорске отвергнутый ухажер отомстил женщине спустя годы: поджег транспорт ее мужа

Солигорчанин дождался, когда все ушли из дома экс-возлюбленной, и поджег транспорт во дворе. Фото: МВД.

Правоохранители быстро нашли злоумышленника - к месту происшествия он приехал на такси

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Пожар произошел в Солигорске рано утром в понедельник, 22 июня. Прохожий увидел в частном секторе в одном из дворов объятые огнем машину и мотоцикл. Мужчина сам бросился тушить пожар огнетушителем, пока едут спасатели. И с мотоцикла огонь смог все-таки сбить, а остатки авто спасли уже пожарные. Однако выяснилось, что начало истории - криминальное.

- На месте возгорания работники МЧС обнаружили следы поджога, поэтому к дому приехали оперативники. Стало ясно, что 45-летний хозяин дома и ТС уехал на работу примерно за тридцать минут до начала пожара, а затем неизвестный вошел во двор и совершил преступление, - проинформировали в пресс-службе МВД.

Машина сгорела почти полностью, а вот мотоцикл потушил прохожий. Фото: МВД.

Сначала оперативники решили проверить возможных «врагов», и горожанин предположил, что ему мог отомстить бывший поклонник его супруги - 40-летний житель Солигорска. Мол, мужчина расстался с женщиной несколько лет назад, но разрыв в отношениях переживал до сих пор очень болезненно.

- Затем правоохранители смогли установить АЗС, где подозреваемый купил топливо. А потом и такси, на котором фигурант подъехал к месту преступления. Вскоре мужчину задержали, и он признался, что так решил отомстить семьей бывшей зазнобы, - уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.

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