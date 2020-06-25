Ярмоленко, Солодуха, Ирина Билык и Денис Майданов: Стали известны звезды шоу «Александрия собирает друзей»

Еще один фестиваль, который все-таки не отмели в Беларуси из-за коронавируса, запланирован на 11 - 12 июля. А для подвоза гостей на праздник Купалья БелЖД пустит дополнительные составы на Могилевщину

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Как сообщили в пресс-службе Могилевского облисполкома, ставший традиционным праздник Купалья - «Александрия собирает друзей» в 2020 году не стали отменять из-за пандемии COVID-19. Все празднества (а их немало!) пройдут на Шкловщине, в агрогородке Александрия, в выходные, 11 - 12 июля. В прошлом году праздник проходил на неделю раньше, возможно, сроки немного сдвинулись из-за эпидситуации.

Что ждет гостей? Мероприятий масса: от показов техники МТЗ до цирка-шапито, от выставок-продаж хлебобулочных изделий и праздника кваса до яркого шоу звезд эстрады с фейерверком. А перечислить все ВИА, ансамбли, музыкальные группы и творческие коллективы - просто нереально!

На главную сцену «Александрии» выйдут «звезды первой величины». В гала-концерте «Моя Александрия» анонсируются выступления белорусских звезд: Анатолия Ярмоленко, Александра Солодухи, Инны Афанасьевой, Алены Ланской и многих других. Но ожидаются и заграничные артисты: Ирина Билык, Денис Майданов и другие.

Стоимость билетов на концерт в Александрии составляет 37 белорусских рублей. И, кстати, почти все они распроданы, в свободной продаже - всего несколько десятков.

Поддержат купальский праздник и в БелЖД.

- Приехать на праздник в арогородок Александрия традиционно можно по железной дороге, воспользовавшись регулярными поездами региональных и межрегиональных линий из Могилева, Орши, Гомеля, Витебска, Кричева и Полоцка, которые делают остановку на станции Копысь, так и дополнительными рейсами. График движения дополнительных поездов составлен с учетом времени начала и окончания концертной программы, - пояснили в пресс-службе республиканского перевозчика.

Завершится первый фестивальный день, как и в прошлом году, праздничным салютом. Фото: belta.by.

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