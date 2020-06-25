Ермошина заявила, что документы на регистрацию подали пока только двое возможных кандидатов в президенты. Угадаете, кто?

Но, вообще, в предвыборной гонке 2020 года в Беларуси участвуют семь человек

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Ранее «Комсомолка» уже писала том, что к очередному этапу - финишному забегу предвыборной гонки в Беларуси пришли семь предполагаемых кандидатов. А ведь чуть больше месяца назад ЦИК сообщал о рекордных 55-ти желающих стать главой страны.

На четверг, 25 июня, в Центризбиркоме продолжают проверять, собранные в поддержку подписи. Но и заявили лишь о двух потенциальных кандидатах, которые уже подали документы на регистрацию, написал БелаПАН.

Если следите за предвыборной гонкой, то вам не составит труда узнать, кто эти политики? За Виктора Бабарико, который помещен в СИЗО, весь пакет документов в избирательную комиссию подал его адвокат. А второй претендент, подавший документы, - Валерий Цепкало.

- Остальные (Прим.: кандидаты), скажем так, находятся в процессе подготовки документов и, я уверена, в ближайшее время посетят Центральную комиссию и предоставят документы, - пояснила Лидия Ермошина.

Еще в ЦИК пообещали, что к 1 июля будут подсчитаны все подписи, признанные действительными. И напомнили, что до 4 июля потенциальные кандидаты могут еще подавать заявления о согласии баллотироваться.

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