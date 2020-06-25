«Волокли в одних трусах и майке»: В Минске задержали активиста Сергея Спариша

Активиста скрутили люди в гражданской одежде, надели наручники и, по словам родных, внесли в служебную машину. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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О том, что оппозиционного активиста Сергея Спариша задержали правоохранители, БелаПАН в четверг, 25 июня, проинформировали его родственники.

Подробности рассказала мама члена оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада». Женщина пояснила, что примерно за 30 минут до того, как произошло задержание, она с супругом приехала в квартиру к сыну. Вскоре раздался звонок в дверь.

- Сергей пошел открывать дверь, раздались звуки борьбы и грохот. Мы выбежали в прихожую и увидели трех огромных парней в цивильной одежде, они напали на моего сына, - сообщила мать активиста Жанна Чистая.

В этой сутолоке в какой-то момент кто-то из правоохранителей показал свое удостоверение, но никто из родных не успел вчитаться в документ. Затем на Сергея Спариша надели наручники и буквально занесли его в авто.

- На Сергее порвали всю одежду. Один попробовал забрать у меня телефон, но сбежались мальчики-подростки и, видимо, огромному парню стало стыдно гоняться за мной, и они уехали, - добавила минчанка.

Супруга задержанного активиста Виктория Спариш рассказала, что чтобы проникнуть в квартиру силовики прикрылись сотрудником ЖЭСа.

- Я обзвонила Следственный комитет, суды и ИВС. По номеру «102» сказали, что мужа отвезли отбывать сутки в ЦИП на Окрестина. У него были не отбытые сутки за возложение цветов на Военном кладбище, - добавила жена активиста.

В оргомитете партии «Народная Грамада» предположили, что задержание может быть связано с тем, что Спариш модерировал несколько аккаунтов в Telegram. Еще сообщается, что в последние дни активист находился на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус.

Напомним, несколькими часами ранее был задержан и модератор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик.

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