Мэр Минска: Причины проблем с водой еще не установлены

Пока проблема решается, минчанам подвозят воду в бочках и цистернах. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Городские власти даже обратились в прокуратуру за помощью в поиске виновных

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Вечером в четверг, 25 июня, появилось официальное заявление главы Минска Анатолия Сивака по поводу проблемной ситуации с водой в ряде микрорайонов белорусской столицы. Об этом проинформировала пресс-служба исполкома в Telegram «Минск. Официально».

Так мэр столицы заявил, что пока не удалось выяснить причину, по которой возникли проблемы с водой в водопроводе.

- В зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды, попали 2 тысячи 569 домов Минска. Из этого количества в 96 процентах случаев работы по промывке водопровода завершились, - рассказал председатель Минского горисполкома.

Также уточняется, что на данный момент сотрудники городского центра гигиены и эпидемиологии примерно в 100 отдельных точках проводят анализ воды. При положительных результатах ограничения по потреблению питьевой воды - отменят.

Напомним, в течение 24 июня официально сообщалось о том, что у воды просто неприятный запах и только к 24.00 часам появилось заявление, что воду из-под крана пить нельзя.

Как резюмировали в Мингорисполкоме, что же привело к произошедшему ЧП, пока достоверно не установлено. В городских службах, в качестве одной из версий «воды с запахом», назвали выполнение технических регламентов после проведения работ по замене части водопровода.

- Для проведения надзорных действий и установления истинных причин произошедшего Минский горисполком обратился в прокуратуру, - резюмировали в пресс-службе.

Кроме того, председатель Мингорисполкома пояснил, чем объясняется постепенное распространение проблемы с водой по другим районам города?

- Проблемы возникли в тех районах столицы, где воду подают из поверхностных источников. Первыми обратились жители Фрунзенского и Московского районов, так как они располагаются рядом с очистными станциями. К другим некачественная вода дошла позже из-за расстояния. Сейчас о проблемах заявляют микрорайоны железнодорожного вокзала и часть Курасовщины в Октябрьском, Немига - Темирязева в Центральном. Ситуация контролируемая, - констатировал мэр.

Еще в эфире телеканала «Беларусь 1» Владимир Кухарев, зам премьер-министра Беларуси, пообещал: «Что к утру и началу следующего дня (Прим.: 26 июня) жилой сектор будет обеспечен качественной водой.

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