ВОЗ зафиксировала новую вспышку коронавируса в Европе

Многие страны Европы на данный момент снимают ограничения, которые были введены в связи с COVID-19. Открываются места массового скопления людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Её связывают с послаблением карантина

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25 июня представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе резко начали расти новые случаи заболевания COVID-19.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге прошлая неделя у Европы была значимой из-за вспышки первый раз за последние месяцы заболеваний коронавирусом. За неделю значительно возросло количество зарегистрированных заболевших, пишет Interfax.

Он также заявил на пресс-конференции, что у 30 европейских стран ускорился темп прироста новых случаев за последние две недели.

Многие страны Европы на данный момент снимают ограничения, которые были введены в связи с COVID-19. Открываются места массового скопления людей.

Всё же местная администрация призывает граждан соблюдать дистанцию и прочие меры предосторожности.

По данным сайта Worldometers, в Европе зарегистрировано 2,3 млн случаев коронавируса. Умерло 190 тысяч.

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