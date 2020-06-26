2020-06-26T07:13:55+03:00
Общество
КП Беларусь

ВОЗ зафиксировала новую вспышку коронавируса в Европе

Её связывают с послаблением карантина
Сергей Диндиков
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Многие страны Европы на данный момент снимают ограничения, которые были введены в связи с COVID-19. Открываются места массового скопления людейМногие страны Европы на данный момент снимают ограничения, которые были введены в связи с COVID-19. Открываются места массового скопления людейФото: Алексей БУЛАТОВ
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25 июня представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе резко начали расти новые случаи заболевания COVID-19.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге прошлая неделя у Европы была значимой из-за вспышки первый раз за последние месяцы заболеваний коронавирусом. За неделю значительно возросло количество зарегистрированных заболевших, пишет Interfax.

Он также заявил на пресс-конференции, что у 30 европейских стран ускорился темп прироста новых случаев за последние две недели.

Многие страны Европы на данный момент снимают ограничения, которые были введены в связи с COVID-19. Открываются места массового скопления людей.

Всё же местная администрация призывает граждан соблюдать дистанцию и прочие меры предосторожности.

По данным сайта Worldometers, в Европе зарегистрировано 2,3 млн случаев коронавируса. Умерло 190 тысяч.

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Предоставляемые цифры показывали, что 28 мая количество выздоровевших в городе первый раз превысило число зараженных. Однако в этот момент вновь возросло количество заболевших, которые были в стационаре или лечились амбулаторно (подробности).

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