В Минске обновился список адресов подвоза чистой питьевой воды
26 июня утром на официальном Telegram-канале Мингорисполкома появился новый список адресов, куда организован подвоз питьевой воды. На сегодняшний день насчитывается 28 стоянок автоцистерн.
ул. Бурдейного, 25;
перекресток ул. Голубева - пр. Газеты «Звезда»;
пр. Пушкина, 63;
ул. Любимого, 21;
ул. Якубовского, 53;
ул. Рафиева, 23-2;
ул. Жуковского, 11а;
ул. Волоха, 15-16;
ул. Налибокская, 40;
ул. Одинцова, 89;
ул. Тимирязева, 10;
ул. Бельского, 60;
ул. Панченко, 26;
ул. Космонавтов, 3-3;
пр. Победителей, 1;
ул. Аладовых, 17;
ул. Любимого, 41;
ул. Я. Мавра, 48;
ул. Чюрлениса, 24;
ул. Гурского, 62;
ул. К. Либкнехта, 121;
ул. Е. Гедройца, 2;
ул. Шаранговича, 72-74;
пр. Дзержинского, 115;
ул. Немига, 42;
ул. Грибоедова, 1;
ул. Богдановича, 14;
ул. Бакинская, 10.
25 июня вечером глава Минска Анатолий Сивак официально заявил, что пока не удалось выяснить причину, по которой возникли проблемы с водой в водопроводе. Проблему взял под личный контроль президент.
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