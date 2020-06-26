В Минске обновился список адресов подвоза чистой питьевой воды

На сегодняшний день насчитывается 28 стоянок автоцистерн

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26 июня утром на официальном Telegram-канале Мингорисполкома появился новый список адресов, куда организован подвоз питьевой воды. На сегодняшний день насчитывается 28 стоянок автоцистерн.

ул. Бурдейного, 25;

перекресток ул. Голубева - пр. Газеты «Звезда»;

пр. Пушкина, 63;

ул. Любимого, 21;

ул. Якубовского, 53;

ул. Рафиева, 23-2;

ул. Жуковского, 11а;

ул. Волоха, 15-16;

ул. Налибокская, 40;

ул. Одинцова, 89;

ул. Тимирязева, 10;

ул. Бельского, 60;

ул. Панченко, 26;

ул. Космонавтов, 3-3;

пр. Победителей, 1;

ул. Аладовых, 17;

ул. Любимого, 41;

ул. Я. Мавра, 48;

ул. Чюрлениса, 24;

ул. Гурского, 62;

ул. К. Либкнехта, 121;

ул. Е. Гедройца, 2;

ул. Шаранговича, 72-74;

пр. Дзержинского, 115;

ул. Немига, 42;

ул. Грибоедова, 1;

ул. Богдановича, 14;

ул. Бакинская, 10.

25 июня вечером глава Минска Анатолий Сивак официально заявил, что пока не удалось выяснить причину, по которой возникли проблемы с водой в водопроводе. Проблему взял под личный контроль президент.

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