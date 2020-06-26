Не коронавирус, но всё же. Четверо детей из Славгорода заболели церкариозом

Центр гигиены отреагировал мгновенно, и запретил купаться детям и взрослым, а также заниматься всеми видами водного спорта на городском пляже Славгорода. Фото: wikipedia.org

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Острое паразитарное заболевание - церкариоз - выявлено среди детей Славгорода, сообщили сотрудники Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Церкариоз, или по-другому «зуд купальщиков», может проявляться у тех, кто много времени проводит в стоячей либо слабо проточной воде. Дети больше подвержены этой болезни. Им нравится долго купаться, поэтому контактируют с водой они дольше, пишет БЕЛТА.

Центр отреагировал мгновенно и запретил детям и взрослым купаться, а также заниматься всеми видами водного спорта на городском пляже Славгорода.

Переносчиками этого недуга являются церкарии. Это личинки плоских червей класса трематод. К тому же они еще и плавают. Разносчиками червей являются водоплавающие птицы. Симптомы заболевания - раздражение кожи, аллергия и сильный зуд. Температура заболевшего может подниматься от 38 градусов и больше.

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