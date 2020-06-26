На 26 июня объявлен оранжевый уровень опасности: ожидается до +31

В Минске в субботу целый день будет солнечно, а в в воскресенье - сильный дождь

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В пятницу, 26 июня, столбик термометра покажет от +26 до +31. Объявлен оранжевый уровень опасности. В Минске утром от +18 до +20, днем от +28 до +30.

Как сообщает pogoda.by, в субботу, 27 июня, в Минске днем от +26 до +28, без осадков. А вот в воскресенье, 28 июня, в столице весь день будет дождь и от +22 до +24.