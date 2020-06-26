Не наш клиент. Швейцарский банк заявил, что не имеет отношений с сыном Лукашенко

В сети даже появился снимок экрана с выпиской из онлайн системы банка Credit Suisse на имя Виктора Лукашенко. Фото: belta.by

Представитель швейцарского банка заявил, что снимок экрана с якобы выпиской из онлайн системы швейцарского банка Credit Suisse на имя Виктора Лукашенко является подделкой

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Ранее мы писали от том, что президент заявлял о фейке: якобы у одного из его сыновей в Швейцарии на счету лежит $840 млн. В сети даже появился снимок экрана с выпиской из онлайн системы банка Credit Suisse на имя Виктора Лукашенко. Но официальный представитель швейцарского банка заявил, что это подделка. Банк не имеет никаких клиентских отношений с этим человеком. Об этом было сообщено даже властям Швейцарии, пишут РИА Новости.

Не так давно социальные сети, СМИ и Telegram-каналы публиковали сообщения о том, что есть тайные счета у старшего сына Александра Лукашенко - помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко. Конкретно, опубликовался скриншот выписки швейцарского банка Credit Suisse. На нем были указаны счета на его имя.

Представитель банка заявил, что снимок экрана - это подделка. Credit Suisse никогда не имел никаких отношений с Виктором Лукашенко. «Нами были проинформированы об этом инциденте соответствующие государственные органы Швейцарии», - отметил представитель.

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