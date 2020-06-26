КП Беларусь
Под Могилевом пенсионер упал в колодец: мужчину нашли спасатели
Пенсионера извлекли из колодца и госпитализировали
Колодец был глубиной 3 метра. Фото: МЧС
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В минувший четверг, 25 июня, днем в службу спасения поступило сообщение о пропавшем 69-летнем мужчине в лесном массиве возле деревни Салтановка Могилевского района, сообщает МЧС. Поисками пенсионера занялась милиция, спасатели и неравнодушные люди.
Вскоре работники МЧС нашли пенсионера и спасли его. Он был извлечен из неэксплуатируемого технологического колодца, глубина которого была 3 метра. Мужчина госпитализирован.