2020-06-26T10:17:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Могилевом пенсионер упал в колодец: мужчину нашли спасатели

Пенсионера извлекли из колодца и госпитализировали
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Колодец был глубиной 3 метра. Фото: МЧСКолодец был глубиной 3 метра. Фото: МЧС
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В минувший четверг, 25 июня, днем в службу спасения поступило сообщение о пропавшем 69-летнем мужчине в лесном массиве возле деревни Салтановка Могилевского района, сообщает МЧС. Поисками пенсионера занялась милиция, спасатели и неравнодушные люди.

Вскоре работники МЧС нашли пенсионера и спасли его. Он был извлечен из неэксплуатируемого технологического колодца, глубина которого была 3 метра. Мужчина госпитализирован.

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