2020-06-26T11:06:00+03:00
Минск
КП Беларусь

«Минскводоканал»: «Надеемся, что запрет на использование воды для питья будет снят»

По заверению предприятия, вода в Минске соответствует санитарным правилам и нормам
Евгения ПОПКО
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В нескольких районах Минска водопроводная вода стала непригодной для питья.В нескольких районах Минска водопроводная вода стала непригодной для питья.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Напомним, в Минске появились проблемы с водой. Жители нескольких районов пожаловались на ее тошнотворный запах. Минчане стали скупать воду в магазинах, а также питьевую воду в цистернах стали развозить по столичным улицам. К слову, минчане стали помогать друг другу. Те, у кого из крана течет хорошая вода, предлагают приехать к ним домой, чтобы набрать воды и принять душ.

«Минскводоканал» утром 26 июня сообщил, что они с коллегами трудились в непрерывном режиме, чтобы вывести из системы водоснабжения неприятный запах.

- Результаты исследований за ночь свидетельствуют о том, что нам вместе это удалось! По всем показателям качества по данным аккредитованной лаборатории УП «Минскводоканал» вода в распределительной сети города Минска соответствует санитарным правилам и нормам.

В самое ближайшее время мы надеемся, запрет на использование водопроводной воды для питья будет снят после подтверждения ее качества Минским городским центром гигиены.

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Почему вчера в течение дня сообщалось, что вода безопасна, только запах, а заявление о том, что эту воду пить нельзя, появилось только ближе к полуночи?: что ответил «Минскводоканал»

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